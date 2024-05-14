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«Спартак» потерял ключевого игрока до конца сезона

«Спорт-Экспресс»: защитник «Спартака» Бабич больше не сыграет в сезоне-2023/24

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич с большой долей вероятности больше не выйдет на поле в оставшихся матчах сезона. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По информации источника, повреждение игрока, полученное в кубковом матче против столичного «Динамо», оказалось более серьезным, чем ожидалось ранее. Отмечается, что медицинский штаб красно-белых не форсирует восстановление игрока для того, чтобы тот успел полностью выздороветь к старту чемпионата Европы, который запланирован на середину июня.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бабич сыграл в 17 матчах и забил один мяч. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает тятое место, набрав 46 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Торпедо» объявило о расставании с Дмитрием Полозом.

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