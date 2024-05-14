Вооруженные силы России одерживают верх на всех существующих участках фронта в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

«В настоящий момент русские одерживают верх», — заявил Катер.

Отставной немецкий генерал отдельно указал на успехи российских военных на Харьковском направлении, где Вооруженные силы Украины испытывают большие трудности в обороне.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о критическом положении ВСУ на Харьковском направлении говорит о расколе внутри украинской армии.

Накануне Буданов в беседе с New York Times заявил, что обстановка, в которой оказались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, становится критической.

Ранее на Украине раскрыли последствия поражений под Харьковом для мирных переговоров.