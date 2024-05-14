Росгвардия примет на вооружение танки, артиллерию и минометы

Росгвардия постепенно принимает на вооружение тяжелую технику. Об этом со ссылкой на и.о. директора Росгвардии Виктора Золотова сообщает ТАСС.

Во время выступления в Совете Федерации Золотов сообщил, что вопрос о необходимости наличия в Росгвардии тяжелой техники поднимался уже не раз, и прогресс в этом направлении уже достигнут.

«Танков у нас сейчас 36, артиллерия передается, минометы», — сказал он.

Росгвардия была создана указом президента России Владимира Путина от 5 апреля 2016 года на базе Внутренних войск МВД. В ее состав вошли подразделения по контролю в сфере оборота оружия, охранной деятельности, отряды СОБР, ОМОН и др.

14 мая сообщалось, что Росгвардия обновит правила торговли оружием в новых регионах после 2026 года. Об этом заявил и.о. главы ведомства Виктор Золотов.

15 апреля в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет на покупку оружия иностранцами в России.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО.