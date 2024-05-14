В Госдепе США рассказали, сколько будет действовать запрет на импорт урана из России

В Госдепе США заявили, что запрет Соединенных Штатов на импорт урана из Российской Федерации начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что двухпартийный закон запрещает импорт российского урана в США до 1 января 2028 года.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что запрет на ввоз урана из РФ в США не является критичным для российской атомной отрасли.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

Позже ситуацию прокомментировал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что администрация США продолжает придерживаться «провальной линии» по нанесению РФ стратегического экономического поражения. Как сказал дипломат, запрет на ввоз российского урана в Соединенные Штаты может привести к серьезным потрясениям в международных торговых отношениях.

Ранее в Белом доме рассказали о возможных последствиях запрета на импорт российского урана.