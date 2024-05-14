Россиянин поужинал пастой с мидиями и оказался на больничной койке

В городской больнице Уфы медики спасли мужчину, который подавился панцирем мидии во время ужина. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

46-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на ощущение инородного тела в горле, которое появилось после еды, Пациент рассказал, что ужинал пастой с мидиями.

В ходе обследования врачи обнаружили в пищеводе уфимца часть панциря размером около полутора сантиметров. Эндоскописты вывели инородное тело в просвет желудка, через несколько часов панцирь мидии растворился в соляной кислоте желудка. Пациента отпустили на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Подмосковье женщина попала в больницу, плохо прожевав кусочек шашлыка. Россиянка приготовила мясо и попробовала, но в какой-то момент поняла, что не может прожевать кусок, поэтому проглотила его. В результате мясо застряло у женщины в пищеводе. Медики оперативно приехали на вызов и направили пациентку в больницу. Там специалисты смогли протолкнуть кусок еды в желудок. После манипуляции у женщины улучшилось дыхание.

Ранее стоматолог спасла трехлетнего мальчика, который подавился конфетой.