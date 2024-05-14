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Стало известно о дискуссиях НАТО по отправке войск на Украину

FAZ: планы НАТО по помощи Украине не предполагают отправку военных

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Планы НАТО по помощи Украине, которые будут обсуждаться на следующем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, не предполагают отправки военных сил. Об этом сообщает FAZ со ссылкой на документ с предложениями от западных и украинских представителей.

В публикации отмечается, что предлагаемые меры не требуют присутствия сухопутных сил НАТО на территории Украины, но «ничто не должно быть вынесено за рамки обсуждения».

Данную тему планируется обговорить в рамках «усиления сдерживания России». При этом подчеркивается, что отдельные члены НАТО «могли бы разместить инструкторов или ремонтные подразделения» на территории Украины, подчеркивает издание.

До этого бывший советник шефа Пентагона, полковник запаса Дуглас Макгрегор заявил, что Россия может нанести по Вооруженным силам (ВС) США сокрушительный удар в случае, если Соединенные Штаты разместят свой войска на территории Украины.

Перед этим британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются подчиняться приказам американского военного командования в зоне проведения спецоперации.

Ранее экс-генсек НАТО рассказал, при каких условиях Украину можно пригласить в альянс.

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