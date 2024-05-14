Создателей поддержанного Минпромторгом электромобиля Zetta подозревают в мошенничестве

В Тольятти создателей электромобиля Zetta обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокуратура Центрального района рассказала, что ООО «Зетта», основателями которого выступают Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер, с 2016 года занималось разработкой массового отечественного электромобиля Zetta. Однако проект закрыли в апреле текущего года, а транспорт так и не был выпущен.

Стало известно, что с декабря 2017-го по декабрь 2019 года на счет производителя из федерального бюджета выделили средства на компенсацию части затрат на проведение работ по созданию электромобиля на сумму свыше 284 млн рублей. Однако условия соглашения так и не были выполнены в срок.

«Объем исполнения работ составляет от 21% до 47%»,— отметили в прокуратуре.

В результате против создателей электромобиля было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало серийного выпуска электромобиля Zetta в первом квартале 2020 года, потом сроки несколько раз переносились. В марте 2021 года во время визита в Тольятти Мантуров совершил пробную поездку на одном из опытных образцов электрокара Zetta. В ходе тест-драйва глава Минпромторга он заявил, что серийный выпуск Zetta, получившего свыше 300 млн рублей госфинансирования в виде субсидий на НИОКР, начнется до конца 2021-го.

Zetta представляет собой первый российский электромобиль, который планировали выпускать в Тольятти. Это небольшой трехдверный хетчбэк с электроприводом. Максимальная скорость машины достигала 120 км/ч.

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