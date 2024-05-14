В Белгороде жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного предмета на крыше

Подозрительный предмет обнаружили на крыше одного из многоквартирных жилых домов в Белгороде. В связи с этим было принято решение об эвакуации жителей двух его подъездов, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Глава населенного пункта уточнил, что здание расположено на Харьковской горе. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб, которые оцепили территорию вокруг дома.

«В целях безопасности жителей двух подъездов временно переводят на безопасное расстояние», — написал Демидов.

Днем 14 мая в Белгороде и Белгородском районе дважды срабатывали сирены ракетной опасности. На этом фоне мэрия города призвала граждан не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

Впоследствии особые режимы отменили. В сумме они длились более 20 минут — с 16:36 до 16:47 мск и с 16:53 до 17:06 мск.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли город Грайворон. Для атаки солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали барражирующий боеприпас, который пробил крышу бани на территории частного домовладения. Среди жителей населенного пункта пострадавших нет, уточнил глава региона.

Ранее ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область при помощи немецкого танка Leopard-2.