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Боксер Поветкин ушел в политику

Боксер Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский боксер Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, спортсмен будет курировать вопросы, связанные с продвижением в массы здорового образа жизни, а также отвечать за патриотическое воспитание молодежи. Также Поветкин будет курировать реализацию нацпроекта «Молодежь России».

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В начале октября 2023 года Поветкин заявил, что болеет только за русских бойцов и не знает об Исламе Махачеве, что породило волну критики.

Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярев утвержден в качестве нового министра спорта России.

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