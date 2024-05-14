В Госдуме заявили о необходимости одержать победу в СВО в этом году

Российская Федерация должна одержать победу в СВО в 2024 году, это требует усилий всей системы власти. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, слова которого передает РИА Новости.

«У нас истекает историческое время, мы должны одержать победу в этом году, а это требует утроенных усилий всей системы власти», — сказал он.

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов 14 мая заявил, что считает достижение победы с минимальными потерями среди людей главной задачей в условиях проведения специальной военной операции на Украине.

Также Белоусов заявил о необходимости отрабатывать новые методы боевых действий в зоне проведения СВО.

9 мая политолог Петр Колчин сказал, что встреча президента России Владимира Путина с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, которая состоялась сразу после церемонии инаугурации главы государства, говорит о том, что лидер страны связывает развитие России с победой участников СВО.

Ранее министр обороны Украины признал, что ВСУ «чрезвычайно сложно» удерживать позиции.