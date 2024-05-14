Макрон анонсировал поставки оружия Киеву

Франция в ближайшие дни и недели осуществит ряд поставок вооружений Киеву, о чем президент республики Эммануэль Макрон рассказал в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон подтвердил решимость Франции совместно с ее партнерами оказывать всю необходимую помощь Киеву в долгосрочной перспективе, чтобы добиться поражения России.

Он также в деталях рассказал о военных поставках для поддержки Украины, которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели.

До этого сообщалось, что Зеленский обсудил с Макроном ситуацию под Харьковом.

11 мая Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Французский лидер напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

Ранее в Госдуме объяснили, чем грозит Франции отправка войск на Украину.