Позицию Китая по мирной конференции в Швейцарии назвали мудрой

Россия ценит мудрую позицию китайских партнеров касательно неучастия КНР в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы ценим мудрую, взвешенную позицию наших китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации «формулы мира» Зеленского», — заявил Ушаков.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Владимир Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

13 мая кандидат на должность министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарская конференция по конфликту на Украине сводится к формулировке ультиматума для России. Он сравнил эту ситуацию с двоечником, которого вызывают на педсовет и объявляют «приговор». По его словам, так ни с кем нельзя разговаривать, «а тем более с нами».

Ранее Зеленский поговорил по телефону с лидерами Швеции и Люксембурга.