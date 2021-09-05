Про невесту Роналду снимут документальный фильм

Джорджина Родригес, невеста форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, расскажет миру свою историю в новом документальном фильме производства Netflix.

Дата премьеры картины, который будет называться «Я Джорджина», пока не оглашается.

Родригес работала продавцом в магазине Gucci, когда повстречала Роналду. У молодых людей завязались отношения. Они встречаются с 2016 года. Пара растит общую дочь Алану Мартину, а также троих детей футболиста от суррогатных матерей.

Авторы решили рассказать о том, как поменялась жизнь Родригес во время отношений с португальским игроком.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.