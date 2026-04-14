Английская звезда электронной музыки возвращается в Россию

Английский диджей и продюсер Пол Окенфолд анонсировал выступления в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе агентства SAY Agency.

Окенфолд планирует провести четыре концерта. 4 сентября он выступит в Ростове-на-Дону на площадке «Эмбарго Вилла», 5 сентября в сочинском клубе «Виноград», 11 сентября в московском концертном зале «Атмосфера» и 12 сентября в Санкт-Петербурге на арене Base.

Окенфолд впервые посетил Москву в 1994 году. Тогда он начал сотрудничать с российскими диджеями и подружился с DJ Smash.

«У меня здесь много хороших друзей — я приезжал сюда в тур с Мадонной, на чемпионат мира по футболу, выступал на собственных шоу. Естественно, я скучал и по своим фанатам, и по историческим памятникам, русской культуре и кухне — очень полюбил всё это!» — рассказывал артист.

Окенфолд считается легендой электронной музыки. Он работал с такими успешными артистами, как Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars, Rihanna, U2, Massive Attack, The Cure, Moby и другие.

Ранее бывший вокалист Deep Purple нашел сходства между русской и итальянской культурой.