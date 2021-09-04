Ерохин забил первый мяч сборной России под руководством Карпина

В эти минуты продолжается отборочный матч к чемпионату мира по футболу между национальными командами Кипра и России.

Уже в самом начале встречи Александр Ерохин отправил мяч в сетку ворот киприотов, после передачи Федора Смолова. Сейчас идет 36-я минута встречи. Россияне ведут со счетом 1:0.

1 сентября Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а Кипр разгромно уступил Мальте (0:3).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Валерий Карпин сменил на посту тренера сборной Станислава Черчесова, который покинул команду после неудачного выступления на Евро-2020.

Ранее бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин дал прогноз на отборочный матч к чемпионату мира по футболу между национальными командами Кипра и России.

«Россия победит Кипр со счетом 3:0 и выйдет с такими форвардами, как Федор Смолов, которые могут и умеют забивать. Так как матч очень важный, то уверен, что футболисты соберутся и покажут все, на что они способны и порадуют российских болельщиков», — сказал Булыкин.