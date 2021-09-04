Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит чемпионат мира

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам не выступит на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Израильскую федерацию гимнастики.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — сказали в федерации.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова высказалась о пользе, которую принес судейский скандал на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Напомним, Линой Ашрам одержала победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.