Экс-игрок сборной СССР: Дзюба и Соболев — это футболисты 30-х годов, тормозят игру

Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал стартовый состав и перестановки по ходу матча сборной России с Хорватией в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2020.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«Мне понравился состав нашей команды сегодня. Карпин все очень грамотно распределил, выпустил много молодых игроков. И правильно сделал, а то эти две «тортиллы» наши, Дзюба и Соболев, это уже игроки 30-х годов, которые просто тормозят всю игру. А тот же Захарян создавал скорость, активно бегал, создавал панику в обороне противника. Думаю, с Кипром он вполне может забить, если получит шанс», — приводит слова Пономарева Rusfootball.

Форварда московского «Спартака» Александра Соболева и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал на сентябрьские матчи из-за плохой формы.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее Ранее Валерий Карпин оценил игру полузащитника национальной команды Арсена Захаряна, дебютировавшего в сборной в матче с Хорватией.