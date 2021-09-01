Стало известно, под каким номером будет играть Роналду в «Ман Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду, который перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», будет играть в клубе под привычным седьмым номером. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани согласился уступить португальцу свой номер. Сам Кавани возьмет 21-й номер, который станет свободным после ухода форвада Дэниэла Джеймса в «Лидс».

Клуб уже обратился в лигу со специальным запросом, чтобы получить разрешение на внесение изменений в заявку на сезон.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал свой трансфер из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».