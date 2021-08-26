Работавшему курьером чемпиону Паралимпиады Асташову подарят квартиру

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что чемпион летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио Михаил Асташов получит сертификат на покупку квартиры после возвращения на родину, сообщает «РБК-Спорт».

«В республиканском законе чемпионам Паралимпийских и Олимпийских игр предусмотрено выделение из республиканского бюджета сертификата на покупку квартиры от 70-80 кв. метров, единовременной денежной премии в размере 1,5 миллионов рублей, а также пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц», — сказал Цыденов.

Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В феврале 2020 года российский паралимпиец устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. Асташов, у которого нет рук и ног, работал на протезах. Он заявлял, что работал курьером ради нового опыта, а не заработка средств для подготовки на Паралимпиаду.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение Асташова из-за ошибки с музыкой.