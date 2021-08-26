Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На девятом месте оказалась Австрия, это стало возможным благодаря тому, что «Зальцбург» вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Австрийский клуб по сумме двух матчей оказался сильнее датского «Бреннбю». Обе встречи завершились с одинаковым результатом — 2:1 в пользу «Зальцбурга».

Таким образом, теперь на счету Австрии 31,050 балла, а у России сумма коэффициентов составляет 30,682. Ранее Россию обошла Шотландия, которая сейчас находится на восьмом месте в таблице коэффициентов.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 26 августа. От России на турнире выступит лишь один клуб — петербургский «Зенит». Московские «Спартак» и «Локомотив» сразятся на групповом этапе Лиги Европы. При этом красно-белые имели шанс на выступление в Лиге чемпионов, однако в третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории не справились с португальской «Бенфикой», проиграв по сумме двух поединков с результатом 0:4 (0:2, 0:2).