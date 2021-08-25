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Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде-2020

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Reuters

Россиянка Валерия Шабалина завоевала золото Паралимпийских игр — 2020 в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Второй стала представительница Австралии Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды). Третье место заняла ее соотечественница Руби Сторм (+2,91).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

Для России эта победа стала первой на соревнованиях в Токио.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее сообщалось, что Шабалина установила рекорд Паралимпийских игр.

Паралимпиада-2020. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляем
1. Валерия Шабалина (Россия) — 1.03,59
2. Пейдж Леонхардт (Австралия) — +1,89
3. Руби Сторм (Австралия) — +2,91

Все новости на тему:
Летние виды спорта
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