Российская пловчиха Шабалина установила рекорд Паралимпийских игр

Россиянка Валерия Шабалина установила рекорд Паралимпийских игр в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1:05.37. Финал соревнований пройдет 25 августа. В нем также примут участие японка Моэми Киносита, британки Джессика-Джейн Эпплгейт и Луиз Фиддес, представительницы Гонконга Чан Юи Лам и Чеунг Хо Ин, австралийки Пейдж Леонхардт и Руби Сторм.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее на Украине отреагировали на инцидент с россиянами на открытии Паралимпиады в Токио.