Расходы «Спартака» на оплату труда в 2020 году составили 5 млрд рублей

Артур Егиян, представитель бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова, рассказал о том, сколько столичный клуб потратил на оплату труда в 2020 году.

«Что касается существенного ущерба. По данным документов, расходы «Спартака» только за 2020 год на оплату труда составили 5 миллиардов рублей.

При таком уровне расходов сумма выходного пособия ответчика не может является существенным ущербом», – приводит слова Егияна во время заседания в арбитражном суде Москвы РИА «Новости».

В марте «Капитальные активы», которым принадлежит 22% акций «Спартака», подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

Напомним, что Газизов выиграл суд у «Спартака» о выплате 299,4 млн рублей выходного пособия по допсоглашению к трудовому договору. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

Ранее сообщалось, что заработная плата бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова в столичном клубе составляла 6 миллионов рублей в месяц.