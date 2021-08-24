Брат владельца «ПСЖ» выложил изображение Месси и Роналду в форме парижского клуба

Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, брат владельца «ПСЖ» — шейха Тамиму бин Хамаду Аль Тани, опубликовал в Twitter любопытный пост.

Хамад разместил в социальной сети изображение Лионеля Месси и Криштиану Роналду, где оба форварда предстоят форме «ПСЖ».

«Может быть?» — написал под публикацией Хамад бин Халифа Аль Тани.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в «Манчестер Сити».