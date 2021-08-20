Валуев назвал полную отмену лимита на легионеров «убийством» сборной России

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал идею полной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Полная отмена лимита на легионеров абсолютно точно убьет российскую сборную — допускать этого нельзя. Это будет уже не сборная России, а сборная натурализованных легионеров. Невразумительные игры российской сборной — проблема системы нашего футбола, лимит на легионеров тут ни при чем», — цитирует Валуева Sport24.

Экс-боксер считает, что легионеры не привнесут конкуренцию на уровне сборной. Он заявил о необходимости сделать так, чтобы российский футбол внутри страны порождал конкурентоспособных игроков.

«Что касается возможного вмешательства Госдумы в вопрос отмены лимита на легионеров, то ее будут притягивать как политический орган, так как это очень острый системный вопрос. Даже политический, с какой-то стороны. Поэтому, эта тема, наверное, будет как-то обсуждаться в контексте влияния на сборную России и международный имидж», — сказал Валуев

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее футбольный агент заявил, что с лимитом в РПЛ уже давно решили по рекомендациям Кремля.