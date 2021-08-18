Призер Олимпиады-2008 заявил, что белорусским спортсменам запретили выезд за рубеж

Призер Олимпийских игр — 2008 в десятиборье Андрей Кравченко рассказал в своих соцсетях, что Министерство спорта Белоруссии запретило своим спортсменам покидать территорию страны.

«Спасибо людям за информацию! Как мы видим, «хата с краю» уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований... Теперь за ваше молчание придется расплачиваться. Но чем дальше, тем интереснее наблюдать! Возможно, следующим шагом будет ошейник с GPS», — написал Кравченко в своем Instagram.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая сейчас проживает в Польше, прокомментировала ситуацию.

«Только сегодня появилась информация, что Министерство спорта запретило атлетам любые выезды за рубеж. И непонятно, почему спортсмены до сих пор продолжают молчать, когда на них идет такое давление и когда им запрещают покидать страну. При том, на каких основаниях им могут запретить? Но все продолжают молчать — я не могу этого понять. Возможно, сейчас кто-то начнет говорить, и я буду рада, если наконец-то они осмелятся выйти. А вообще, конечно, лучше, чтобы они собрались все вместе — не один человек. Тогда, возможно, они услышат голоса всех людей», — сказала легкоатлетка в интервью «Газете.Ru».

Ранее легкоатлетка Тимановская заявила, что не понимаем, почему молчат белорусские спортсмены.