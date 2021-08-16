Малафеев заявил, что Дзюба и Соболев не заслуживают вызова в сборную

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и нападающего московского «Спартака» Александра Соболева на сентябрьские матчи национальной команды, передает Sport24.

«Для всех, в том числе и для них самих, очевидно, что по качеству игры на сегодняшний день Дзюба и Соболев не заслуживают вызова в сборную России. Отчасти возникшие проблемы в игре Дзюбы можно объяснить коротким отпуском после тяжелого турнира — чемпионата Европы и короткого периода восстановления», — сказал Малафеев.

1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, кто будет новым капитаном национальной команды.