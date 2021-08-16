Карпин рассказал о своих отношениях с Дзюбой

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о своих отношениях с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, передает РИА «Новости».

«С Дзюбой у нас отношения тренер-игрок, какие еще могут быть отношения? Мы пообщались больше часа, поговорили о том, что мне было интересно. Конфликт не то что исчерпан, мне не до этого. Если мы посчитаем, что Дзюба будет приносить пользу, то будет в команде. Дзюба сказал, что готов приезжать в сборную, мечтает играть», — сказал Карпин.

Напомним, специалист не вызвал Дзюбу на сентябрьские матчи национальной команды.

1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее известный в прошлом футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением, кто мог бы стать капитаном сборной России в отсутствие форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.