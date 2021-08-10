Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак»

Стали известны стартовые составы на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и московским «Спартаком».

«Бенфика»: Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Фертонген, Вайнгль, Пицци, Силва, Рамуш, Гримальдо, Гонсалвеш, Мариу.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Понсе, Ларссон, Ломовицкий, Бакаев, Умяров, Зобнин.

Напомним, в первом матче подопечные Руя Витории потерпели поражение со счетом 0:2. Ответный поединок состоится 10 августа в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и лиссабонской «Бенфикой».

«Хочется, конечно, чтобы «Спартак» если не выиграл — про это вообще забыть можно — то хотя бы сыграл вничью. Я не вижу, за счет чего «Спартак» победит. Если только им Хоттабыч, наверное, поможет. Все идет к провальному столетию клуба», — сказал Червиченко.