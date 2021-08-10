Карпин провел встречу с Дзюбой

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, передает Eurostavka.

Отмечается, что Карпин разговаривал с Дзюбой больше двух часов. Также специалист разговаривал с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым, но разговор с ними длился меньше, чем с капитаном национальной команды.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. В рамках отбора на чемпионат мира — 2022 россияне сыграют с Хорватией.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее наставник сборной России по футболу Валерий Карпин обсудил с Марио Фернандесом его будущее в национальной команде.