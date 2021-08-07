Украинская гимнастка поддержала сестер Авериных

Украинская гимнастка Влада Никольченко, которая пропустила летние Олимпийские игры — 2020 из-за последствий перенесенного коронавируса, обратилась к Дине и Арине Авериным после индивидуального многоборья.

«Девчонки, знаю, какой сложный путь вы прошли. Вы большие молодцы», — написала Никольченко в комментариях к публикации россиянок в Instagram.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась мнением об итогах соревнований в индивидуальном многоборье.