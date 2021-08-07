Россиянка Ласицкене и украинка Магучих сделали совместное фото с флагами

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Победительницей финала стала трехкратная чемпионка мира Ласицкене. Ее результат — 2,04 метра. Магучих стала обладательницей бронзы — 2,00.

После соревнований спортсменки сделали совместный снимок. Чемпионка игр — 2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а Магучих — с флагом Украины.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию предпоследнего дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ласицкене рассказала о сбывшейся на Олимпиаде мечте.