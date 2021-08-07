Ласицкене рассказала о трудностях во время выступления на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о трудностях во время выступления на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Российская спортсменка заявила, что в финале соревнований в японской столице была ужасная жара.

«Вообще ничего не помню. Это просто туман. Ты лажаешь, говоришь себе, что не имеешь права здесь быть. А потом идешь, делаешь, делаешь, просыпается жадность: «Не отдам, не хочу». Главное — установки, которые я должна выполнять перед каждым прыжком.

В какие-то моменты было страшно, в какие-то — руки отнимались, голова кружилась. Не представляю, как смотрели родители, как комментировал мой муж. Надо было принять, что я не фаворит», — приводит слова легкоатлетки «Чемпионат.com».

Ласицкене также является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным достижением.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ласицкене рассказала о сбывшейся на Олимпиаде мечте.