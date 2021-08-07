Тарасова — о судействе в художественной гимнастике: спланированная акция против России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала судейство в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде, передает Sport24.

«Просто нет слов, чтобы описать этот ужас. Это спланированная акция против России и самое настоящее убийство страны. Помимо страны на глазах у всего мира произошло убийство спортсменки и тренера. Это самый настоящий беспредел», — сказала Тарасова.

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.