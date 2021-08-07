Гандбольный арбитр финала ОИ-2016 заявила, что ей стыдно слышать жалобы сборной Норвегии

Кьерсти Арнтсен, известный гандбольный арбитр, которая обслуживала финальный матч Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро, прокомментировала недовольство норвежских гандболисток судейством в матче 1/2 финала со сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Стыдно слышать, как Норвегия жалуется судьям после этого матча. Забудьте это! Ответственность за это должны взять на себя игроки и тренерский штаб. Россия была лучше в этом полуфинале», — написала судья в Twitter.

Россия победила со счетом 27:26. В финале россиянки сыграют с Францией.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о травме, полученной в матче 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 против Норвегии.