Экс-боец ММА признал себя виновным в беспорядках в Капитолии США

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Скотт Фэрлэм признал себя виновным по обвинению в нападении на полицию и препятствовании официальному лицу во время нападения сторонников бывшего президента Дональда Трампа, пытавшихся отменить его поражение на выборах. Об этом сообщает ABC.

Прокуроры просили приговорить его к лишению свободы на срок от 41 до 51 месяца. По их словам, Фэрлэм был одним из первых, проникших в Капитолий в момент беспорядков.

Окружной судья США Ройс назначил дату вынесения приговора Фэрламбу 27 сентября, который был заключен в тюрьму после ареста 22 января в своем доме в Стокгольме, штат Нью-Джерси.

6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживающих попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, совершила несанкционированный властями вход в Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания.

Ранее известный российский промоутер Камил Гаджиев заявил, что боец ММА Александр Емельяненко не сможет провести бои из-за вредных привычек.