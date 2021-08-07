Комментатор «Матч ТВ» назвал омерзительным конфликт Салиховой и Попова

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о конфликте Заремы Салиховой, жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, и бывшего спортивного директора столичного клуба Дмитрия Попова.

«Конечно, поражает, что люди, работающие в публичном бизнесе, коим является футбол, ведут деловую переписку в чатиках, как будто обсуждают покупку подарка коллеге на день рождения. В шоке от происходящего. Омерзительно», – написал комментатор в Twitter.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Попов создал собственный Telegram-канал. В нем он начал выкладывать переписку с Салиховой, в которой опровергались некоторые заявления Заремы.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о конфликте Заремы Салиховой и Дмитрия Попова.