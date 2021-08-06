Депутат — о допинге бразильянки: нашли бы у наших, скандал был бы вселенского масштаба

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о том, что у волейболистки сборной Бразилии Тандары Алвес Кайшеты был обнаружен допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.

«Конечно, случай неприятный, надо обязательно проверить всех остальных волейболисток сборной Бразилии, взять у них дополнительные допинг-тесты. Понятно, что речь не идет о дисквалификации всей сборной, так как регламент гласит, что такое возможно только если три и более члена сборной нарушили правила. Поэтому стоит проверить бразильянок, убедиться, что это единичный случай, а не закономерность.

Положительный допинг-тест олимпийца — это в принципе неприятная история для всего спорта в целом. Это еще раз говорит о том, что допинг — не проблема России, а проблема всего мира и с ней нужно бороться комплексно. Однако я уверен, если бы допинг нашли у любого российского спортсмена, то скандал был бы вселенского масштаба. Разница есть, это видно», — приводит слова Свищева Sport24.

Свищев считает, что российские спортсмены показывают высочайший уровень корректности к антидопинговому законодательству в Токио. По его мнению, в России растет антидопинговая культура.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее волейболистка сборной России Наталия Гончарова прокомментировала отстранение бразильянки Тандары Алвес Кайшеты.