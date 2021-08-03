Смородская считает, что у «Спартака» нет шансов в матче с «Бенфикой»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между столичным «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой», передает «Спорт-Экспресс».

«У «Спартака» завтра нет никаких шансов против «Бенфики». Я думаю, что нас ждет очередной провал российской команды в еврокубках. Уровень игроков красно-белых не соответствует уровню португальцев. Даже не поможет то, что Витория тренировал «Бенфику», потому что там футболисты гораздо лучше играют футбол, чем у «Спартака», — заявила Смородская.

Встреча состоится 4 августа в Москве. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 10 августа.

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