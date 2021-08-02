Депутат Госдумы заявил, что американке Байлз нельзя выступать на Олимпиаде

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о решении американской гимнастки Симоны Байлз выступить в женских соревнованиях на бревне в рамках Олимпиады.

«Все спортсмены должны быть в равных условиях. Почему Байлз можно употреблять препараты, которые запрещены для остальных? То, что у нее есть некое заболевание… Мы ей очень сочувствуем, но такой недуг, к сожалению, может быть у каждого. Дело ведь в другом: из-за того, что американка принимает препараты, помогающие побороть болезнь, она получает преимущество перед другими спортсменами. Имеет ли право она выступать наравне с другими спортсменами? Мое мнение: не имеет», — сказал Свищев в интервью «Чемпионату».

Напомним, Байлз досрочно завершила соревнования в командном многоборье из-за ошибки в опорном прыжке, но выиграла серебро. Также она отказалась участвовать в личном многоборье. Гимнастка рассказала о психологических проблемах, которые не позволили ей продолжить борьбу.

Также Байлз пропустила финалы в брусьях и опорном прыжке.

Известная журналистка Елена Вайцеховская объяснила проблемы Байлз тем, что Олимпийский комитет США не успел получить разрешение у японских властей на ввоз в страну препарата метилфенидата, который регулярно принимает американская гимнастка и без которого она чувствует себе некомфортно.

Ранее комментатор Губерниев обрадовался тому факту, что гимнастка Байлз выступит на олимпийском турнире в Токио.