Губерниев рад, что гимнастка Байлз выступит на олимпийском турнире в Токио

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался об участии четырехкратной олимпийской чемпионки, американской гимнастки Симоны Байлз на Олимпиаде-2020 в отдельных видах.

«Она большая спортсменка, и, если она сумела наладить свое психоэмоциональное состояние и залечила свои болячки, пусть выступает, тем интереснее будет! Но я не приемлю разговоров о том, что мы победили, потому что не было Байлз. Можно случайно проиграть, победить случайно нельзя. Проблемы Симоны — это ее проблемы, но никак не проблемы сборной России», — сказал Губерниев в интервью «Чемпионату».

Напомним, Байлз досрочно завершила соревнования в командном многоборье из-за ошибки в опорном прыжке, но выиграла серебро. Также она отказалась участвовать в личном многоборье. Гимнастка рассказала о психологических проблемах, которые не позволили ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также Байлз пропустила финалы в брусьях и опорном прыжке в рамках.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко встал на защиту снявшейся с Олимпиады Байлз.