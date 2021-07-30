Известна зарплата, которую предложили Черчесову за работу в сборной Ирака

Бывшему главному тренеру сборной России предложили €2,5 млн в год за работу в сборной Ирака, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении российского специалиста, но он отказался из-за отсутствия сил и эмоций после работы со сборной России. Перед Черчесовым стояла бы задача вывести Ирак на чемпионат мира 2022 года.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 по июль 2021 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2018 года, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. На чемпионате Европы 2020 сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B.

Ранее Федерация футбола Ирака была заинтересована в приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной и хотела провести с ним переговоры.