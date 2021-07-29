Тренер сборной прокомментировал фото баскетболисток с водкой и кальяном в Токио

Главный тренер сборной Словении по баскетболу Александер Секулич прокомментировал фотографии игроков своей команды с водкой и кальяном.

«Не вижу никаких проблем в том, что эти фото появились в сети. И не думаю, что в этой ситуации были нарушены какие-то правила. Вообще не нужно придавать этому случаю столько внимания. Не знаю, какая причина у появления этих фото. Самое главное, что у нас нет проблем внутри коллектива. У ребят отличное взаимопонимание», – приводит слова Секулич «Р-Спорт».

Фотографии опубликовала в историях Instagram баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья. В публикации можно заметить, как баскетболистки сборной Словении после победы над Аргентиной играют в покер с водкой и кальяном. Позже Оувинья удалила публикацию и извинилась перед словенцами.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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