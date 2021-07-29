Несколько украинских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде

Нескольких легкоатлетов из Украины и Белоруссии отстранили от участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Спортсменов отстранили из-за несоблюдение правила, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти месяцев. При этом между анализами должно пройти не менее трех недель.

Имена спортсменов не сообщаются. Всего в списке отстраненных 20 человек.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев попросил представителей Международной федерации тенниса (ITF) лишить журналиста аккредитации за вопрос о допинговом скандале в России.