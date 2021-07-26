Украинский гимнаст поздравил Россию с победой в командном турнире на ОИ

Украинский гимнаст Олег Верняев поздравил национальную команду России с победой в командном турнире на Олимпиаде.

В составе российской сборной выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

«Золотая команда! Олимпийская команда! Команда мечты! Спасибо всем и каждому! Мы сделали это», — написал Белявский в Instagram.

«Поздравляю», — ответил Верняев.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее немецкий гимнаст Филипп Хердер оценил выступление россиянина Артура Далалояна в командных соревнованиях на Олимпийских играх.