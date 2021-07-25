Россия вышла на третье место по общему числу медалей ОИ-2020

После поражения тхэквондистки Татьяны Мининой в финале олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг, в активе сборной России стало шесть медалей Токио-2020.

По общему числу наград российская сборная сравнялась с хозяевами Игр японцами, у которых суммарно также шесть медалей — пять золотых и одна серебряная.

Лидируют же по данному показателю национальные команды США и Южной Кореи — на их счету по девять наград.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай — 5-1-3 (9)

2. Япония — 5-1-0 (6)

3. США — 3-3-3 (9)

4. Южная Корея — 2-0-3 (5)

5. Россия — 1-3-2 (6)

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что в мужском теннисе на Играх произошло уникальное за 97 лет событие.