«Рубин» предложил угадать результат матча со «Спартаком» по лицам братьев Бакаевых

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала фото игрока команды Солтмурада Бакаева вместе с братом Зелимханом, выступающим за московский «Спартак». Казанцы с минимальным счетом обыграли столичную команду (1:0).

«Угадайте по лицам братьев, чья команда сегодня победила?» — говорится в сообщении в Twitter.

Братья Бакаевы — воспитанники Академии красно-белых. Зимой 2020 года Солтмурад перешел в «Рубин».

В матче «Рубин» — «Спартак» Зелимхан Бакаев вышел на замену на 60-й минуте вместо Виктора Мозеса. Солтмурад Бакаева на поле не появился.

Единственный мяч у победителей забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

Ранее тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий признал, что победа над «Спартаком» не по игре.