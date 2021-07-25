Нападающий «Рубина» заявил, что ни с одним защитником в РПЛ не имел проблем

Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович после победы над московским «Спартаком» (1:0) в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением об уровне защитников в чемпионате.

«Встречал ли я в РПЛ защитника сильнее, чем спартаковец Жиго? Я уже третий год здесь. Думаю, есть и лучше, чем Жиго, кто сильнее борется. Кто? Не знаю. Потому что я ни с одним защитником не имел проблем. Даже когда играл с Ловреном (защитник «Зенита» — «Газета.Ru»), который был в «Ливерпуле», вообще не чувствовал его за спиной», — приводит слова нападающего «Матч ТВ».

Деспотович выступает за казанцев с 2020 года, перейдя из «Оренбурга».

Единственный мяч у казанцев забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

«Рубин» в следующем туре сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что не встречал таких людей, как главный тренер команды Леонид Слуцкий.