Малафеев — о Карпине в сборной: допускаю, что РФС продолжает вести поиски других тренеров

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост наставника национальной команды. Контракт специалиста рассчитан до 31 декабря 2021 года. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

«Если контракт действительно подписан на ближайшие полгода, то допускаю, что параллельно РФС все же продолжает вести поиски и проводит диалоги со специалистами, которые потенциально могут принять сборную вдолгую. Либо же РФС в очередной раз решили дать возможность проявить себя российским специалистам. С учетом того, что Валерий Карпин прекрасно знает наш футбол, знает российских игроков, думаю, он вполне сможет за столь короткое время реализовать свой потенциал в сборной, сможет собрать и подготовить команду к предстоящим отборочным играм. Мне кажется, что все-таки есть еще другие кандидатуры, с которыми в эти полгода будет вестись диалог и обсуждение потенциального сотрудничества», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Также Малафеев высказался о совмещении Карпиным постов в «Ростове» и сборной.

«Совмещать клубную работу и работу в сборной будет достаточно просто. Не считаю, что это будет являться глобальной проблемой на столь короткую дистанцию. Но, безусловно, в длинную, как показывает опыт, могут возникнуть сложности, в следствии которых Валерий Георгиевич рано или поздно должен будет сделать выбор в пользу чего-то одного», — сказал Малафеев.

Ранее спортивный директор РФС заявил, что назначение Карпина — это то решение, которое необходимо российской сборной.