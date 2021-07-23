Свищев: где было WADA, когда на форме Украины разместили националистические лозунги

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал высказывания президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки в адрес России.

«До Олимпиады же никто не гавкал, никаких акций не было, все было тихо-спокойно. Два дня назад президент WADA Витольд Банька заявил, что Россия идет по правильному пути, РУСАДА восстанавливается в правах. А сегодня что он заявляет? Что они расстроены – CAS разрешил России выступать в форме с цветами российского флага. Да какая им разница, в какой форме мы выступаем? Где они были, когда на форме Украины разместили националистические лозунги, почему они не реагируют? Какую нам форму надеть – желтую, черную?

WADA должно следить за соблюдением антидопинговых правил, а они про форму говорят. Принял суд такое решение – надо исполнять. Мы же исполняем решения CAS и поехали, к сожалению, без флага и гимна, без надписи «Россия». И все это идет в период Олимпийских игр. Во время крупных соревнований то же самое происходит. Но Россия – мощная спортивная держава, мы будем показывать результатами, что их козни не повлияют на спортивные успехи», — сказал депутат «Газете.Ru».

Ранее Дмитрий Свищев поделился мыслями о влиянии пандемии коронавируса на проведение Олимпийских игр — 2020 в Токио.